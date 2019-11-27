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В Петербурге ограничили теплоснабжение в 85 домах из-за прорыва теплотрассы

На месте работают аварийные бригады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Прорыв теплотрассы произошел на проспекте Тореза на севере Санкт-Петербурга в среду вечером, в 85 жилых домах ограничено теплоснабжение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госпредприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб").

"По предварительным данным, под ограничение теплоснабжения попадает 85 жилых зданий, но специалисты ТЭКа предпринимают все действия для проведения переключений на резервные схемы", - говорится в сообщении.

Ограничений в подаче горячей воды в дома нет. Авария произошла в районе дома № 93, где проспект Тореза пересекается с улицей Есенина. Очевидцы с места ЧП опубликовали в соцсетях фото, на которых видно, как улицу заволокло паром, а также разлилась горячая вода.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время на месте работают аварийные бригады. "Они полным ходом производят работы по локализации дефекта. Меры безопасности обеспечены", - отметили в госпредприятии.

Ремонт, по данным пресс-службы, может занять до 20 часов, однако "теплоэнергетики постараются справиться раньше".

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