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СМИ: в центре Киева отключили электричество

В компании "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что произошло аварийное отключение из-за повреждения высоковольтной линии

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Часть зданий в центре Киева были обесточены в результате аварии. Об этом в среду сообщило украинское интернет-издание "Страна".

По данным издания, без света остались 245 зданий в центре Киева, в том числе здание Верховной рады, где в тот момент проходили парламентские слушания по вопросам экологии. В Верховной раде спустя пять минут снабжение электроэнергией было восстановлено, однако другие здания в столице все еще обесточены. Светофоры и дорожное освещение не работают, вследствие чего затруднено движение автомобилей.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что произошло аварийное отключение из-за повреждения высоковольтной линии. "Бригады будут всю ночь ремонтировать эту линию. Сейчас потребители переключаются диспетчерами на резервные источники питания", - цитирует "Страна" представителя компании.

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