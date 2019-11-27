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Суд назначил мэру Львова залог в $40 тыс. вместо затребованных прокуратурой $2 млн

Это 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для мэра Львова Андрея Садового в виде залога в размере более 1 млн гривен (свыше $40 тыс.) по делу о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк. Соответствующее решение в среду объявил судья Сергей Мойсак.

"Применить к подозреваемому Садовому Андрею Ивановичу меру пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. гривен", - цитирует судью агентство Укринформ.

Суд обязал мэра прибывать к прокурору, следователю, судьи по первому требованию, сообщать им о перемене места жительства или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями уголовного дела.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд избрать Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен (более $2 млн), а также обязать его воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение заграничный паспорт и являться к следователю по первому требованию.

21 ноября представители САП вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

В антикоррупционной прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил журналистам, что Генпрокуратура обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре для проверки материалов уголовного дела в отношении Садового.

"Мы обратились к САП. Я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем собственные выводы. Есть и другое дело, я о нем узнал из СМИ. Якобы суд обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы не получали таких решений", - сказал генпрокурор.

Теги
УкраинаРябошапка, Руслан Георгиевич
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