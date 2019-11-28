В ЕАО бревно с лесовоза попало в пассажирский автобус

ТАСС, 28 ноября. Незакрепленное на лесовозе бревно пробило лобовое стекло в пассажирском автобусе в Еврейской автономной области, пострадал водитель. Об этом ТАСС сообщили в ОГИБДД УМВД России по области.

"Накануне вечером незакрепленное на лесовозе бревно пробило лобовое стекло пассажирского автобуса, который осуществлял перевозку по регулярному маршруту от Биробиджана до поселения Кирга. Пострадал водитель, его ранило осколками стекла", - сказал представитель ГИБДД.

Он сообщил, что пассажиры в ДТП травм не получили.