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В Приморье убили атамана местного казачьего хутора

Тело 37-летнего местного жителя обнаружили 27 ноября в селе Барабаш Хасанского района

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Хасанском районе края, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК. По информации источника в правоохранительных органах, убитый был главой местного казачьего подразделения уссурийских казаков.

"27 ноября 2019 года возле дома по улице Центральной в селе Барабаш Хасанского района обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство)", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, погибший был атаманом местного казачьего хутора в поселке общественного объединения уссурийских казаков.

На месте происшествия изъяли гильзы от патронов и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству.

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РоссияПриморский край
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