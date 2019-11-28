В Кузбассе нарушено железнодорожное движение после аварии с грузовым поездом

ТАСС, 28 ноября. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на перегоне Юрга-1 - Тутальская Кузбасского региона РЖД, произошел сход тележки одного вагона. Из-за ДТП задержано два пассажирских поезда, сообщается в четверг на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

"28 ноября в 01:45 (мск) на 3496-м км перегона Юрга-1 - Тутальская в результате несанкционированного выезда водителя легкового автомобиля на железнодорожные пути произошло его столкновение с грузовым поездом. Произошел сход тележки одного вагона в грузовом поезде №1052", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают специалисты железной дороги и восстановительный поезд. Из-за ДТП на 37 минут задержан пассажирский поезд №91 Северобайкальск - Москва, на 21 минуту - поезд № 99 Владивосток - Москва.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД России по Кемеровской области, столкновение произошло на улице Ленина в городе Юрге. Водитель автомобиля Hyundai Solaris съехал с дороги, и машина оказалась на железнодорожных путях, где с ней позже столкнулся грузовой поезд. Водитель - 24-летний местный житель - с места происшествия скрылся.

Возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Наказание - лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

В новость были внесены изменения (8:40 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.