В Москве задержали подозреваемого в краже пожарного оборудования на 1 млн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в серии краж электроприводов для клапанов системы дымоудаления в подмосковном городе Клин. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники, используя ключи от домофонов, проникали в подъезды многоквартирных домов, расположенных по улице Чайковского [город Клин, Московская область], снимали металлические решетки в шахтах со второго по последние этажи и похищали электроприводы для клапанов системы дымоудаления", - сказала она.

По словам Петровой, злоумышленники выносили оборудование частями в рюкзаках, а затем скрывались на автомобиле. "Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве", - отметила она.

В квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли ключи от домофонов, мобильные телефоны и инструменты, которые злоумышленники использовали при совершении преступления. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража". Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент мужчина арестован, его соучастники разыскиваются.