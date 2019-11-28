{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали подозреваемого в краже пожарного оборудования на 1 млн рублей

Злоумышленник воровал электроприводы для клапанов системы дымоудаления

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в серии краж электроприводов для клапанов системы дымоудаления в подмосковном городе Клин. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники, используя ключи от домофонов, проникали в подъезды многоквартирных домов, расположенных по улице Чайковского [город Клин, Московская область], снимали металлические решетки в шахтах со второго по последние этажи и похищали электроприводы для клапанов системы дымоудаления", - сказала она.

По словам Петровой, злоумышленники выносили оборудование частями в рюкзаках, а затем скрывались на автомобиле. "Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве", - отметила она.

В квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли ключи от домофонов, мобильные телефоны и инструменты, которые злоумышленники использовали при совершении преступления. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража". Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент мужчина арестован, его соучастники разыскиваются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Квартиру главного бухгалтера московской фирмы обокрали на четыре млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС