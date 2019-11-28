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Квартиру главного бухгалтера московской фирмы обокрали на четыре млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Неизвестный проник в квартиру главного бухгалтера одной из московских фирм и украл деньги в разной валюте, а также ювелирные украшения на сумму более 4 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 27 ноября в службу "02" поступило сообщение от главного бухгалтера фирмы, в котором сообщалось о краже из его квартиры, расположенной на 1-й Владимирской улице. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный через козырек магазина, отжав окна, проник в квартиру, расположенную на втором этаже дома, откуда совершил кражу денег в сумме 500 тыс. рублей, 3 тыс. 200 евро, 700 долларов, а также ювелирных изделий на сумму 3 млн 400 тыс. рублей, а затем скрылся", - сообщили в пресс-службе.

Общий материальный ущерб составил около 4 млн 170 тыс. 187 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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