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Неизвестный похитил в Новой Москве "КамАЗ" частной фирмы

Материальный ущерб составил свыше пяти миллионов рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Злоумышленник похитил в Новой Москве грузовик "Камаз", принадлежащий коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главка московской полиции.

"Инцидент произошел 27 ноября. В полицию поступило сообщение о краже по адресу: Москва, Щербинка, Южный квартал, д. 11. Установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный угнал "Камаз 65222-53" 2018 года выпуска, который принадлежит коммерческой организации. Материальный ущерб составил около 5 млн 136 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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