Микроавтобус попал в ДТП под Тверью

ТАСС, 28 ноября. Микроавтобус Mercedes Sprinter попал в ДТП на автодороге в Бежецком районе Тверской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Информация об аварии уточняется. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes Sprinter съехал в кювет, возможно, из-за столкновения с другим транспортным средством ", - сказал собеседник агентства.

Одного из пострадавших госпитализировали. Остальные получили травмы легкой степени тяжести.

"Медработники осмотрели всех шестерых пострадавших в аварии, это водитель и пять пассажиров микроавтобуса. Пятерым из них помощь оказана на месте, одного человека госпитализировали. По предварительным данным, у него сотрясение мозга, возможно, есть другие травмы", - уточнили в пресс-службе.

Микроавтобус перевозил рабочих. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария произошла на 37-м километре автодороги Тверь - Бежецк в Рамешковском районе.

"Микроавтобус, принадлежащий одному из санаториев, перевозил рабочих из села Кушалино в Тверь и не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю, в результате чего произошло их столкновение. Несовершеннолетних среди пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (9:38 мск) - добавлены подробности.