{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Планировавший теракт в Мельбурне мужчина покаялся и принес извинения в суде

Ранее он признался, что хотел захватить заложников и расстрелять прохожих

СИДНЕЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в планировании теракта в Мельбурне в конце 2017 года Али Халиф Шир Али в суде покаялся и принес извинения за свои действия. Об этом в четверг сообщил портал 9News.

По его данным, брат террориста Хасана Халифа Шир Али, совершившего нападение в Мельбурне в ноябре 2018 года, Али Халиф Шир Али, обращаясь к Верховному суду штата Виктория, раскаялся в своих действиях, извинился и публично "отрекся от ИГ" (террористическая группировка "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ). "Я глубоко сожалею о своих действиях. Я был злым человеком, но теперь <…> потерял всякую симпатию к ИГ, я ненавижу их за то, что они совершили, за то, что отняли невинные жизни без всякой причины", - сказал Али в суде.

Ранее 22-летний мужчина признался, что планировал совершить теракт в центре Мельбурна, захватить заложников и расстрелять прохожих. Он находится под стражей с ноября 2017 года, когда полиция арестовала его во время контртеррористического рейда в городе Верриби, штат Виктория. Ему было предъявлено обвинение в планировании теракта в Мельбурне, и он признал свою вину в ходе судебного заседания в мае.

9 ноября прошлого года в Мельбурне старший брат Али Халифа Шир Али направил автомобиль в здание торгового центра в деловом квартале города, после чего набросился с ножом на прибывших сотрудников полиции, выкрикивая религиозные лозунги. Во время нападения пострадали трое прохожих, один из которых позднее скончался. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и умер в больнице. Позднее полиция Австралии подтвердила, что нападавший Хасан Халиф Шир Али имел связи с террористической группировкой "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за нападение.

Теги
Австралия
Реклама на ТАСС
В Москве и Дагестане арестовали четверых участников банды "Шараповские"
Как сообщили в СК, им предъявлено обвинение в совершении в 2007-2015 годах ряда убийств и других особо тяжких преступлений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС