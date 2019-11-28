Планировавший теракт в Мельбурне мужчина покаялся и принес извинения в суде

СИДНЕЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в планировании теракта в Мельбурне в конце 2017 года Али Халиф Шир Али в суде покаялся и принес извинения за свои действия. Об этом в четверг сообщил портал 9News.

По его данным, брат террориста Хасана Халифа Шир Али, совершившего нападение в Мельбурне в ноябре 2018 года, Али Халиф Шир Али, обращаясь к Верховному суду штата Виктория, раскаялся в своих действиях, извинился и публично "отрекся от ИГ" (террористическая группировка "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ). "Я глубоко сожалею о своих действиях. Я был злым человеком, но теперь <…> потерял всякую симпатию к ИГ, я ненавижу их за то, что они совершили, за то, что отняли невинные жизни без всякой причины", - сказал Али в суде.

Ранее 22-летний мужчина признался, что планировал совершить теракт в центре Мельбурна, захватить заложников и расстрелять прохожих. Он находится под стражей с ноября 2017 года, когда полиция арестовала его во время контртеррористического рейда в городе Верриби, штат Виктория. Ему было предъявлено обвинение в планировании теракта в Мельбурне, и он признал свою вину в ходе судебного заседания в мае.

9 ноября прошлого года в Мельбурне старший брат Али Халифа Шир Али направил автомобиль в здание торгового центра в деловом квартале города, после чего набросился с ножом на прибывших сотрудников полиции, выкрикивая религиозные лозунги. Во время нападения пострадали трое прохожих, один из которых позднее скончался. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и умер в больнице. Позднее полиция Австралии подтвердила, что нападавший Хасан Халиф Шир Али имел связи с террористической группировкой "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за нападение.