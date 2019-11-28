В Москве возбуждено дело по факту кражи пяти млн рублей из машины предпринимателя

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля предпринимателя сумки с более чем 5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)", - сказали в главке.

Вечером 26 ноября в полицию обратился предприниматель и заявил о краже возле дома 22 на Волгоградском проспекте. Полицейские установили, что неизвестный из салона автомобиля "Skoda Fabia", припаркованного по данному адресу, украл принадлежащую заявителю сумку, в которой находились 4 млн 839 тыс. рублей и 3 тыс. 700 евро.