Житель Тольятти приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство годовалой дочери

САМАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Тольятти, который убил свою годовалую дочь. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ.

"Приговором Самарского областного суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года в Тольятти была госпитализирована годовалая девочка в крайне тяжелом состоянии. Спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице на следующий день.

Как было установлено в ходе следствия, девочку избил 27-летний отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.