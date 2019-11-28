Экс-замглавы Железноводска задержали по делу о мошенничестве на 60 млн рублей

ТАСС, 28 ноября. Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего первого заместителя главы администрации Железноводска Ставропольского края Арарата Довмалова. Его подозревают в мошенничестве на 60 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, уголовное дело связано с деятельностью ООО "Курортсервис". В 2005-2016 годы фирма заключила договоры на поставку продуктов питания и иных товаров в санаторно-курортные, детские дошкольные и другие учреждения Ставропольского края.

"В 2014-2016 годах учредителем и директором организации являлся Гагик Арзуманян, однако значимые решения по деятельности общества принимал его бывший учредитель и директор Арарат Довмалов, занимавший в указанный период времени должности председателя городской думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, а затем первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края", - сообщили в СК.

Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства в крупном размере (ч. 5 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), ч. 6 ст. 159 УК РФ). Довмалов и Арзуманян задержаны.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Довмалов и Арзуманян скрывали от индивидуальных предпринимателей и коммерсантов информацию об отсутствии реальной возможности исполнить свои обязательства. Помимо этого, они замалчивали наличие значительной кредиторской задолженности и залогов имущества. Выполнять обязательства в части полного расчета за поставленный товар они не намеревались и продолжали заключать договоры поставок и принимать продукцию.

По информации следствия, злоумышленники похитили имущество поставщиков из Ставропольского и Краснодарского краев и Волгоградской области на 60 млн рублей.

По местам жительства задержанных, их родственников и других лиц, а также в подконтрольных организациях, расположенных на территории Ставропольского края и Ростовской области, проведено более 25 обысков.