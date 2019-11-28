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Число отравившихся воспитанников детсада в Беслане увеличилось до 11

Само учреждение сейчас закрыто

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Количество отравившихся воспитанников в детском саду Беслана увеличилось с девяти до одиннадцати. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

"В настоящее время в республиканской клинической больнице Владикавказа находятся 11 детей из числа отравившихся в детском саду № 6 города Беслан. Я посетил утром детей, у всех наблюдается положительная динамика. Вчера при поступлении были жалобы на рвоту, тошноту. Были проведены все медицинские обследования и назначена соответствующая терапия", - сказал министр.

Детский сад закрыт, назначена проверка Роспотребнадзора, проводятся мероприятия по выявлению и установлению источника отравления.

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РоссияСеверная Осетия
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