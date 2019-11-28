В Башкирии пациент угнал принадлежащую больнице машину

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Житель Иглинского района Башкирии после обращения в больницу угнал легковой автомобиль учреждения и перевернул его по пути домой. Он также похитил из транспортного средства автомагнитолу и аптечку. На мужчину завели уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по республике.

"В отдел МВД России по Иглинскому району поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2107, принадлежащего медицинскому учреждению. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили данную автомашину на трассе со следами ДТП. Из автомобиля похищены документы, автомагнитола и медицинская аптечка. По подозрению в угоне в полицию в состоянии алкогольного опьянения доставлен 44-летний житель села Кальтовка Иглинского района", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, ночью подозреваемый обратился в больницу для получения медицинской помощи. После приема врача, чтобы быстрее преодолеть путь в 30 км до дома, мужчина угнал автомобиль учреждения здравоохранения. По пути он перевернул автомобиль, забрал из него автомагнитолу, аптечку и ушел домой. "По факту угона возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Мужчина находится под подпиской о невыезде", - добавили в МВД.