Участник стычки с ОМОН в Петербурге получил почти два года колонии-поселения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Участник стычки болельщиков с ОМОН на футбольном матче между клубами "Зенит" и "Краснодар" в Санкт-Петербурге в начале августа получил один год и восемь месяцев колонии-поселения за удар, нанесенный сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в начале августа в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в социальных сетях.

Как установлено на суде, осужденный Артур Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время этой стычки. Сам осужденный вину не признал и рассказал на суде, что шел мимо места стычки по своим делам и "неожиданно для себя оказался в эпицентре событий". При этом он признал, что сделал взмах ногой в сторону сотрудника Росгвардии во время инцидента, но с какой целью он это сделал, осужденный объяснить не смог.

Суд решил, что действия Данилова были умышленными. Его признали виновным по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Всего после стычки к административной ответственности привлекли 17 человек. Еще несколько болельщиков осуждены по уголовным статьям: один получил год колонии-поселения и еще двое оштрафованы.