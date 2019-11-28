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В Подмосковье грабитель украл 10 телефонов из салона связи, угрожая игрушечным пистолетом

Полиция задержала злоумышленника

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области подозреваемого в ограблении салона сотовой связи, который похитил 10 телефонов с помощью разводного ключа и игрушечного пистолета. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Оперативниками ГУ МВД России по Московской области по подозрению в совершении разбойного нападения на торговую точку задержан житель городского округа Черноголовка. По имеющейся информации, злоумышленник ворвался в салон сотовой связи и, угрожая продавцу похожим предметом на пистолет, разбил витрину и похитил 10 мобильных телефонов. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого по месту его временного проживания", - сказала Волк, отметив, что преступление было совершено с помощью разводного ключа и игрушечного пистолета.

По ее словам, в настоящее время похищенные телефоны изъяты, по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

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