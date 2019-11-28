В Ленинградской области подросток умер после выписки из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Подросток умер спустя неделю после выписки из больницы в городе Приозерске Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка", - сказали в управлении.

По данным следствия, юноша вернулся из школы домой, на самочувствие не жаловался, позже состояние девятиклассника резко ухудшилось, родители вызвали бригаду скорой помощи. Ее сотрудники провели реанимационные мероприятия, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток умер.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел несколько недель назад. Он также сообщил, что за неделю до смерти юноша был выписан из больницы, куда был госпитализирован с подозрением на гастрит. Собеседник агентства отметил, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").