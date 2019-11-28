В Сочи полицейские изъяли автоматы и боеприпасы у местного жителя

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили оружие и боеприпасы в доме одного из жителей Сочи. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по городу Сочи совместно с УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили оперативную информацию о том, что 33-летний житель города-курорта незаконно хранит по месту своего временного проживания оружие и боеприпасы. При проверке сведения подтвердились. В цокольном этаже многоквартирного дома полицейские обнаружили и изъяли предметы, схожие с двумя автоматами Калашникова, пистолетом и более 50 патронами", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно проведенной экспертизе, изъятое оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы. Установлено, что задержанный обнаружил автоматы, пистолет и патроны в лесу.