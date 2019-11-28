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Тело известного московского адвоката нашли под окнами его дома в районе Марьино

По предварительным данным, смерть юриста не носит криминальный характер

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тело главы адвокатского бюро "Содействие" Дмитрия Разумовского нашли под окнами многоэтажного дома в Москве, в котором он проживал. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Разумовский проживал в Марьино на юго-востоке Москвы. Его тело нашли под окнами его дома. Сейчас правоохранители выясняют все подробности произошедшего",- сказал собеседник агентства, отметив, что, по предварительным данным, смерть юриста не носит криминальный характер.

По открытым данным, Дмитрий Разумовский ранее работал в правоохранительных органах Москвы, был следователем. В 2001 году получил лицензию адвоката. Был учредителем и руководителем адвокатского бюро "Содействие".

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