{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека погибли в аварии в Дагестане

Еще два человека пострадали

МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Четверо погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня на автодороге Талги - Буйнакск столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и "Митцубиси Лансер". В результате ДТП, по предварительным данным, погибли четверо, еще двое получили травмы", - сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
По материалам Роскосмоса за год заведено более 15 уголовных дел против глав предприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС