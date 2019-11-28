В КЧР в реанимации находятся пять человек после отравления угарным газом

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Пять человек, пострадавших от отравления угарным газом в Черкесске (Карачаево-Черкесия), находятся в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах региона.

Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что десять сотрудников одного из кондитерских цехов в Черкесске пострадали от отравления угарным газом.

"Шесть человек поступили, четверо в реанимации, двое - домой ушли. Пострадавшие в реанимации находятся в стабильном состоянии, где-то средней тяжести. Они поступили в тяжелом состоянии, после проводимой комплексной терапии будем планировать переводить их в терапевтическое отделение", - сообщили ТАСС в Черкесской городской клинической больнице.

Кроме того, по информации регионального Минздрава, еще один человек находится в реанимации республиканской клинической больницы. "На данный момент в республиканской больнице находится один человек, он в реанимации, в сознании, состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Остальных отпустили домой. Всего четверых доставили в республиканскую больницу, один остался, троих отпустили", - пояснили ТАСС в министерстве. Причины произошедшего будет расследовать региональный СК.

В новость внесены изменения (16:22 мск) - добавлены подробности, уточнена информация по пострадавшим.