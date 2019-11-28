СК утвердил обвинение по делу о хищении при установке оборудования для кораблей Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Следствие в Калининграде утвердило обвинительное заключение в отношении гендиректора компании "ЛГМ" по делу о мошенничестве и коммерческом подкупе при исполнении госконтракта на поставку оборудования для военных кораблей. Как сообщили в четверг в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, ущерб от хищений составил 78 млн рублей.

"Установлено, что в 2010 году к генеральному директору АО "ЛГМ" обратилось неустановленное лицо с предложением приобретения электродвигателей неустановленного производителя с фиктивными документами, выполненными от имени ЗАО "Уралэлектромаш" и свидетельствами о прохождении указанных электродвигателей военной приемки. За каждый приобретенный электродвигатель генеральному директору предложили коммерческий подкуп. До 2018 года АО "ЛГМ" приобрело через различные фирмы неаутентичные электродвигатели, которые под видом оригинальной продукции поставило в комплекте с электронасосами в АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для установки на корабли. АО "ПСЗ "Янтарь" причинен ущерб в сумме 78 млн рублей", - говорится в распространенном управлением сообщении.

На имущество АО "ЛГМ" наложен арест в размере 50 млн рублей. На стадии следствия возмещен ущерб на сумму 28 млн рублей. "Обвинительное заключение утверждено", - добавили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Военная прокуратура Балтийского флота ранее сообщала, что установка оборудования на корабли Балтфлота через договор с АО "ПСЗ "Янтарь" с фиктивной эксплуатационной документацией была выявлена в ходе проверки. Прокуратура выявила не только поддельное свидетельство о приемке оборудования от имени "Уралэлектромаша", но и от военного представительства Министерства обороны РФ. Уголовное дело было возбуждено по ст. 159, 204 УК РФ ("Мошенничество" и "Коммерческий подкуп").