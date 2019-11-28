Главу финансовой пирамиды в Пензе приговорили к трем годам колонии за мошенничество

ПЕНЗА, 28 ноября. /ТАСС/. Директор пензенской компании "Инвест-Гарант", от деятельности которой пострадали около 3 тыс. человек, осуждена на три года колонии общего режима за мошенничество. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте прокуратуры Пензенской области.

"Ленинский районный суд Пензы вынес приговор в отношении 43-летней Натальи Симакиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - указано в сообщении.

Суд установил, что Симакина, возглавлявшая компании "Инвест-Гарант" и "Бизнес Партнер", в июне 2018 года обманом получила под расписку более 2,2 млн рублей от шести вкладчиков. Деньги ей якобы были нужны, чтобы совершить банковский транш для возобновления работы компании. Свое обещание вернуть деньги в указанные сроки Симакина не выполнила и распорядилась ими по своему усмотрению, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Симакина не признала свою вину в ходе суда. По данным прокуратуры, расследование еще одного уголовного дела в отношении главы компании продолжается.

В августе 2018 года сотрудники полиции задержали четырех организаторов и активных участников финансовой пирамиды по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По данным пресс-службы МВД России, компания "Инвест-Гарант" имела девять филиалов в шести регионах России. От ее действий пострадали около 3 тыс. человек, сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей.