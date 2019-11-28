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Дело о заражении пациентов ВИЧ на Ставрополье передано в суд

Из-за халатности старшей медсестры инфекционного отделения больницы Буденновска инфекцией заразились пять человек

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении старшей медсестры больницы Буденновска, где пять пациентов заразились ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в четверг в Генпрокуратуре РФ.

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"Буденновская межрайонная прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Буденновский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, в 2018 году старшая медсестра инфекционного отделения не проконтролировала соблюдение сотрудниками медперсонала ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента.

По данным следственного управления СК РФ по региону, в результате ВИЧ-инфекцией заразились трое детей 2016 и 2017 годов рождения, а также двое взрослых, которые в этот же период находились на лечении в больнице.

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РоссияСтавропольский край
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