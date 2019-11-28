Двух пропавших работников на горящей шахте в Коми признали погибшими

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Ухтинский городской суд признал погибшими двух без вести пропавших работников шахты "Яреганефть" в Коми, где горит нефть. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"Два без вести пропавших работника шахты признаны Ухтинским городским судом погибшими. Данное решение позволит в полном объеме оказать поддержку членам их семей. Специалистами Главного управления организовано медико-психологическое сопровождение", - сообщили в пресс-службе.

Специалистам удалось снизить температуру и интенсивность горения в шахте.

"На шахте "Яреганефть" продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. С вечера 27 ноября организована подача воды и пленкообразующего пенообразователя на аварийный участок через вентиляционную скважину №1166. К 4:00 мск 28 ноября работы были завершены, что позволило флегматизировать процесс нефтяного горения, а также достигнуть цели - снизить температуру и интенсивность горения. Далее, был проложен и запущен водовод для дальнейшей подачи воды через скважину №107", - говорится в сообщении.

На аварийном участке проводится разведка отделениями горноспасателей. Всего работает восемь отделений, работа организована посменно. Ведется мониторинг состава газовой атмосферы и дистанционный отбор проб воздуха.