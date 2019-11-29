Уголовное дело о взятке возбуждено в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова

КИРОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, подозреваемого в получении взятки в размере 7,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, в 2014-2016 годах Владимир Быков, будучи в должности главы города Кирова, <...> незаконно получил от одного из предпринимателей города Кирова через посредника взятку в виде денег в сумме 7 миллионов 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за эти деньги он обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова, Кировской городской думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества. В настоящее время следователи проводят обыски, изымают необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый доставлен к следователям регионального Следственного комитета.