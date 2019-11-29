В Словакии погибли два альпиниста

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Два гражданина Украины погибли при восхождении на гору Ломницки-Штит в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом проинформировала в пятницу Горноспасательная служба республики.

"Сигнал бедствия от группы украинских альпинистов поступил во второй половине дня в четверг на номер телефона спасения Горноспасательной службы", - отмечается в сообщении.

Руководитель группы, состоявшей из 11 альпинистов, сообщил, что двое из них сорвались при восхождении на Ломницки-Штит. Это одна из самых высоких гор в массиве Высокие Татры. Ее высота составляет 2634 м.

В ходе поисковой операции были обнаружены тела двух граждан Украины. "Погибшими альпинистами оказались шедшие при восхождении в связке мужчина в возрасте 67 лет и тридцатилетняя женщина", - информировала Горноспасательная служба.