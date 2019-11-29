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Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Турецкий суд впервые заслушал показания свидетеля по делу об убийстве Карлова

Свидетелем по делу проходит адвокат Серкан Озкан

АНКАРА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд по особо тяжким преступлениям Анкары в пятницу впервые заслушал показания свидетеля по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Свидетелем по этому делу проходит адвокат Серкан Озкан. В ходе выступления он сообщил, что сдавал комнату в своей квартире убийце Мевлюту Алтынташу. "Алтынташ рассказал мне о своей сложной финансовой ситуации. Я принял решение ему помочь, потому что он был полицейским. Я также уважаю людей, совершающих намаз. Он переехал ко мне с тремя чемоданами, которые были набиты книгами", - проинформировал Озкан.

После совершения преступления свидетель решил явиться в полицейский участок, чтобы уведомить о своих связях с преступником. "Я увидел новости о случившемся и пришел добровольно в полицию, чтобы рассказать о квартиранте. Я проинформировал, что Алтынташ жил у меня 1,5 месяца, но сотрудники полиции смотрели на меня как на соучастника преступления", - добавил он.

Озкан также поведал, что его допрашивала и российская сторона. "Мне кажется, что среди них были представители разведструктур, но они задавали мне вопросы по существу. И я не чувствовал, что они считают меня преступником", - подчеркнул он.

История вопроса

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу теперь проходят 25 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Теги
ТурцияРоссияКарлов, Андрей ГеннадьевичСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
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