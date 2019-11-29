Турецкий суд впервые заслушал показания свидетеля по делу об убийстве Карлова

АНКАРА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд по особо тяжким преступлениям Анкары в пятницу впервые заслушал показания свидетеля по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Свидетелем по этому делу проходит адвокат Серкан Озкан. В ходе выступления он сообщил, что сдавал комнату в своей квартире убийце Мевлюту Алтынташу. "Алтынташ рассказал мне о своей сложной финансовой ситуации. Я принял решение ему помочь, потому что он был полицейским. Я также уважаю людей, совершающих намаз. Он переехал ко мне с тремя чемоданами, которые были набиты книгами", - проинформировал Озкан.

После совершения преступления свидетель решил явиться в полицейский участок, чтобы уведомить о своих связях с преступником. "Я увидел новости о случившемся и пришел добровольно в полицию, чтобы рассказать о квартиранте. Я проинформировал, что Алтынташ жил у меня 1,5 месяца, но сотрудники полиции смотрели на меня как на соучастника преступления", - добавил он.

Озкан также поведал, что его допрашивала и российская сторона. "Мне кажется, что среди них были представители разведструктур, но они задавали мне вопросы по существу. И я не чувствовал, что они считают меня преступником", - подчеркнул он.

История вопроса

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу теперь проходят 25 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.