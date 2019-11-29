Сообщения об угрозе взрыва второй день подряд поступают в суды Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Несколько районных судов Петербурга эвакуируются из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в пятницу днем, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский суд, Выборгский суд и Невский районный суд эвакуируются", - сказали в пресс-службе.

Накануне, в четверг, в Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг в биткоинах должен вернуть некий Константин Малофеев.

Аналогичные сообщения поступили накануне в 1-й Западный окружной военный суд, где в четверг проходили прения сторон по делу о теракте в метро 3 апреля 2017 года, в Московский районный суд Петербурга, в Красногвардейский, Фрунзенский, Пушкинский, Кировский и Смольнинский райсуды города, а также в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. После проверки выяснилось, что угроза была ложной, опасных предметов обнаружено не было.