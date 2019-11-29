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Директор Музеев Московского Кремля считает ограбление "Зеленого свода" заказом

По словам Елены Гагариной, были украдены самые ценные предметы, которые относятся к периоду, когда "Зеленый свод" пополнялся драгоценностями, созданными специально для Августа Сильного

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ограбление дрезденского музея "Зеленый свод", скорее всего, было заказом на определенные предметы, считает генеральный директор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина.

"Совершенно ясно и очевидно, что та история, которая произошла, она была очень хорошо подготовлена. Скорее всего, это был специальный заказ на определенные вещи, - сказала Гагарина в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу. - Никто из нас, конечно, не ожидал, что в музее, где серьезная охрана, вдруг случится такая дикая история. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования по поводу того, что произошло. Конечно, мы написали письмо в этот музей и следим за тем, как идет расследование".

В ММК 30 ноября открывается выставка, посвященная Петру I, где представлены предметы и из "Зеленого свода". На вопрос, не стало ли это спасением для экспонатов, которые во время ограбления оказались в Москве, собеседница агентства отметила, что они относятся к той части коллекции, которая не интересовала грабителей.

При этом она добавила, что благодаря другой выставке был спасен знаменитый бриллиант. "Что действительно было спасено - так называемый Дрезденский зеленый, это замечательный зеленый алмаз, который является частью эполета, принадлежавшего Августу Сильному, и он сейчас находится на выставке в Нью-Йорке. Вот эта вещь могла бы быть предметом, вызвавшим особенное внимание злоумышленников", - считает она.

По ее словам, ММК уже очень давно находятся в тесных научных и выставочных контактах с "Зеленым сводом". "Что касается тех предметов, которые были украдены, они гостили у нас в музее несколько лет назад. Это самые ценные предметы, которые относятся к периоду, когда "Зеленый свод" пополнялся драгоценностями, созданными специально для Августа Сильного", - сказала Гагарина. При этом она выразила надежду, что украденные экспонаты не будут разобраны на камни, "потому что это было бы самое худшее, что может с ними произойти".

Собеседница напомнила, что последнее подобное громкое ограбление случилось в 2003 году, когда из Венского музея истории искусства украли солонку Бенвенуто Челлини - золотую настольную статуэтку 1543 года. "Солонка, к счастью, через несколько лет после кражи была найдена, потому что такого рода вещи, известные во всем мире, реализовать невозможно", - сказала она.

Ограбление музея

Кража произошла в понедельник утром. Грабители распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного невозможно оценить - речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" - одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. Там хранятся более 3 тыс. артефактов. Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города западными союзниками в 1945 году, в последние дни войны коллекция "Зеленого свода" была спасена красноармейцами и перевезена в СССР, в 1958 году советское правительство передало коллекцию ГДР, и она вернулась в Дрезден.

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