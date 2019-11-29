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Суд арестовал главу налоговой службы по Архангельской области и НАО

Сергей Родионов будет находиться под стражей два месяца

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска в пятницу арестовал на два месяца руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

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"Родионов арестован на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Родионова задержали 28 ноября при получении взятки. По версии следствия, с апреля по ноябрь на территории Архангельска и Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

За взятку чиновник обещал коммерсанту снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении фирмы, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома. Кроме того, взятка требовалась за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС, а также за способствование этому в силу служебных полномочий чиновника.

В отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, ожидается, что обвинению Родионову предъявят на следующей неделе.

Суд также арестовал представителя коммерческой организации. "Посредник также арестован на два месяца", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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