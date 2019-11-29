ФСБ возбудила дело в отношении одного из руководителей бюро медэкспертизы Калмыкии

ЭЛИСТА, 29 ноября. /ТАСС/. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении одного из руководителей ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия" принято следственными органами ФСБ, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

"Ранее в социальных сетях неоднократно размещалась информация о нарушениях прав граждан при установлении инвалидности. Следственным органом ФСБ по республике возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия"", - говорится в сообщении.

В сообщении поясняется, что информацию о нарушении прав граждан при установлении инвалидности, размещенную в социальных сетях, сотрудники прокуратуры обнаружили в ходе мониторинга.

По данным следствия, подозреваемый злоупотреблял своими должностными полномочиями и незаконно устанавливал или завышал группу инвалидности обратившихся к нему граждан, что нарушило интересы государства. Республиканская прокуратура взяла на контроль ход и результаты предварительного расследования этого дела.