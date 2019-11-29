Сотрудницу управления Росреестра задержали по делу о мошенничестве в Смоленске

ТАСС, 29 ноября. Следственное управление СК РФ по Смоленской области задержало специалиста регионального управления Росреестра. Ее подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве с земельным участком. Ущерб от ее действий превысил 4,4 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня по подозрению в превышении должностных полномочий задержана главный специалист - эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости управления Росреестра, кроме того, следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски в учреждениях и организациях, в ходе которых изъяты имеющие значение для уголовного дела предметы и документы", - говорится на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, в отношении чиновницы возбужденны уголовные дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В 2014 году, по версии следователей, департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области и коммерческая организация заключили договор аренды земельного участка в Смоленске для строительства комплекса физкультурно-спортивных сооружений с гостиницей. Подозреваемая помогла незаконно оформить в собственность несуществующую постройку, якобы расположенную на этом участке. Затем коммерческая фирма выкупила его по заниженной стоимости, за 885,6 тыс. рублей. "В результате мошеннические действия повлекли незаконное получение права собственности на земельный участок площадью 4 тыс. кв. метров и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере на сумму свыше 4,4 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о наложении ареста на земельный участок, добавили в пресс-службе.