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Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Тольятти

Пострадали семь человек

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Тольятти Самарской области. Пострадало семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС в пятницу.

"В результате ДТП пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка 2016 года рождения)", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, ДТП произошло на перекрестке Кунеевской и Диагональной улиц. Микроавтобус, следовавший по маршруту 127, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу, пятерым оказана амбулаторная помощь.

В новость были внесены изменения (19:45 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСамарская область
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