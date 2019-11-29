Директора УК осудили за причастность к гибели людей после падения с балкона

ТАСС, 29 ноября. Генерального директора управляющей компании признали виновной в причинении смерти по неосторожности трем людям. Они погибли в результате обрушения перил балкона общежития в Обнинске 1 сентября 2018 года. Женщине назначили наказание в виде двух лет условно. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте следственного управления СК по Калужской области.

В результате обрушения перил балкона одного из общежитий Обнинска погибли мужчина и две женщины. В суде доказали, что осужденная не контролировала состояние балконов общежития, не организовывала проверки. В следственном управлении СК по Калужской области подчеркнули, что в содеянном она раскаялась и возместила потерпевшим причиненным моральный вред.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору организации, занимающейся эксплуатацией и управлением многоквартирными домами в Обнинске. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности трем лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"). Приговором суда осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.