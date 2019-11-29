Три человека погибли в ДТП в Псковской области

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в дерево в Себежском районе Псковской области в пятницу вечером. Три человека погибли на месте, еще два пассажира пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления МВД России по региону.

ДТП произошло в 19:00 мск на 30-м км автодороги Опочка - Дубровка - граница Белоруссии на территории Себежского района. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, на повороте съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель, его пассажирка и их дочь погибли на месте.

"Также в автомобиле находились еще два пассажира - девушки 15 и 17 лет, они госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что у одной из пострадавших девушек зафиксирован перелом ключицы. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Комитета по здравоохранению Псковской области, состояние пострадавших девушек оценивается как средней степени тяжести.

"Их везут на "скорой" в Псков, они будут госпитализированы в детскую областную больницу", - уточнил он.