{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Еще два человека госпитализированы

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в дерево в Себежском районе Псковской области в пятницу вечером. Три человека погибли на месте, еще два пассажира пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления МВД России по региону.

ДТП произошло в 19:00 мск на 30-м км автодороги Опочка - Дубровка - граница Белоруссии на территории Себежского района. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, на повороте съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель, его пассажирка и их дочь погибли на месте.

"Также в автомобиле находились еще два пассажира - девушки 15 и 17 лет, они госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что у одной из пострадавших девушек зафиксирован перелом ключицы. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Комитета по здравоохранению Псковской области, состояние пострадавших девушек оценивается как средней степени тяжести.

"Их везут на "скорой" в Псков, они будут госпитализированы в детскую областную больницу", - уточнил он.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
AP: пожар на нефтехимическом заводе в Техасе локализовали
При этом представитель компании-владельца завода TPC Group Трой Монк отметил, что клубы дыма над территорией предприятия по-прежнему видны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС