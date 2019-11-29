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В Башкирии автомобиль наехал на пятерых подростков

Троих пострадавших доставили в больницу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля наехал на группу подростков в городе Нефтекамске. Трех человек доставили в больницу для осмотра. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

"Сегодня на территории города Нефтекамска зарегистрировано ДТП с участием несовершеннолетних, авария произошла около 20:00 (18:00 мск) в поселке Энергетик на улице Высоковольтной. По предварительным данным, 56-летний местный житель за рулем Kia Ceed допустил наезд на пятерых несовершеннолетних. В результате аварии трое 16-летних девочек доставлены в больницу для осмотра", - говорится в сообщении.

Как уточнил водитель, он не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые шли слева по ходу движения, пояснили в ведомстве.

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РоссияБашкортостан
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