AP: пожар на нефтехимическом заводе в Техасе локализовали

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар на нефтехимическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас) локализован, однако в некоторых местах еще видны клубы дыма. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press со ссылкой на судью округа Джефферсон Джеффа Браника, который ранее издал распоряжение об эвакуации населения из шестикилометровой зоны вокруг завода.

"Мы можем сказать, что пожар локализован, - заявил он. - Мы довольны действиями пожарных". По его словам, потребуется несколько месяцев для выяснения причин инцидента, в результате которого три человека получили травмы.

В то же время представитель компании-владельца завода TPC Group Трой Монк отметил, что клубы дыма над территорией предприятия по-прежнему видны. "Хотел бы заявить, что мы справимся с этим к концу дня, однако это было бы неправдой, - подчеркнул он. - Пока трудно сказать точно, сколько времени займет ликвидация последствий пожара".

Как отметило агентство АП, на побережье Мексиканского залива, где расположено это предприятие, сконцентрированы несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. В июле в результате взрыва на находящемся неподалеку нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobi в Байтауне травмы получили более десятка людей.