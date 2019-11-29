Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в Гааге

ТАСС, 29 ноября. Три человека пострадали в пятницу в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

"Три человека получили ранения при нападении с ножом на улице Гроте Марктстраат", - отмечается в сообщении.

Нападавший скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Правоохранительные органы просят очевидцев произошедшего поделиться имеющимися у них данными с полицией.

Гроте Марктстраат - одна из наиболее оживленных улиц Гааги, где расположено множество торговых точек. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.