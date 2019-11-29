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Посольство России выясняет, пострадали ли россияне в нападении с ножом в Гааге

В результате инцидента ранения получили три человека

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Нидерландах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших от ранений ножом в Гааге. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в самой дипмиссии.

"В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан", - отметили в посольстве.

В результате инцидента, по данным полиции, ранения получили три человека. По предварительной информации, нападение произошло в магазине Hudson's Bay, расположенном на главной торговой улице города.

Причина атаки не называется. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, в настоящее время нет оснований полагать, что нападавший руководствовался террористическими мотивами.

В центре города было особенно оживленно по случаю "черной пятницы". В настоящее время сам магазин и прилегающие улицы перекрыты. Полиция разыскивает нападавшего, смуглого мужчину лет 45-50 лет, одетого в черное.

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НидерландыРоссия
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