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Три человека пострадали в Якутии при опрокидывании микроавтобуса

У виновника аварии оказалось просроченное водительское удостоверение

ТАСС, 30 ноября. Автомобиль "Газель Соболь" перевернулся в пятницу на дороге рядом с селом Исит Олекминского района в Якутии. В результате ДТП пострадали три пассажира, сообщается в субботу в пресс-релизе республиканского управления ГИБДД.

"В Олекминском районе в результате опрокидывания машины пострадали три человека", - говорится в распространенном сообщении.

В управлении уточнили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Освидетельствование показало, что он был трезв. Однако выяснилось, что у него еще в июле истек срок водительского удостоверения. В связи с этим в отношении него составлен административный протокол.

В результате ДТП пострадали три пассажира. Они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Один человек помещен в стационар, двум другим назначили амбулаторное лечение.

Теги
РоссияЯкутия
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