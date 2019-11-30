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Уголовное дело возбудили после крушения вертолета на Кубани

В результате ЧП погиб один человек

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после крушения частного вертолета в районе поселка Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом в субботу сообщили в Южном следственном управлении СК на транспорте.

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"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета Robinson RA (бортовой номер 05795) в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении управления.

По версии следствия, 30 ноября, около 09:30 мск, у поселка Дюрсо упал вертолет Robinson, который принадлежал Центру винного туризма. На его борту был один пилот, он погиб. Вертолет выполнял полет из поселка Дюрсо в Анапу.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщил ТАСС представитель поселка Абрау-Дюрсо, вертолет упал в 100 м от жилых домов, но разрушений на земле нет. "По данным очевидцев, в воздухе раздался хлопок, после чего он [вертолет] упал в лесополосе, вертолет полностью сгорел, пилота нашли в 30 метрах от вертолета", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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