В Москве арестовали сотрудника столичного департамента образования и науки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест советника отдела экономики и анализа управления экономического анализа департамента образования и науки Москвы Сергея Желонкина. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного суда от 28 ноября 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2020 года в отношении Желонкина Сергея Александровича", - сказала представитель суда. Детали уголовного дела в отношении чиновника в суде не уточнили.

Желонкин подозревается в совершении в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.