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СМИ: в результате нападения с ножом в Гааге пострадали трое подростков

Инцидент произошел в магазине Hudson's Bay

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Трое подростков пострадали в результате нападения с ножом в центре Гааги. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, в результате инцидента в магазине Hudson's Bay, расположенном на главной торговой улице Гааги, ранения получили мальчик 13 лет и две 15-летние девочки. Травмы оказались не серьезными, и все жертвы уже выписаны из больницы.

Нападавший скрылся с места преступления. Все силы городской полиции брошены на скорейший поиск преступника. Его мотивы остаются неизвестными, полиция не исключает никаких вариантов.

По предварительной информации посольства РФ в Нидерландах, россиян среди пострадавших нет.

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Нидерланды
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