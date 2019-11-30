Бывшего главу Кирова отправили под домашний арест

КИРОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под домашний арест экс-главу Кирова Владимира Быкова по делу о взятке в размере 7,8 млн рублей. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

29 ноября следственные органы возбудили в отношении Владимира Быкова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, в 2014-2016 годах Быков, будучи в должности главы города Кирова, получил от одного из предпринимателей через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей. За эти деньги он обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова, Кировской городской думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества.

Владимир Быков в 2007 году был избран главой города Кирова, с 2016 по 2019 год являлся председателем Заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя и депутата, как сообщили в информационном управлении Заксобрания, такое решение было связано с переходом на другую работу.

В начале сентября депутаты от фракции КПРФ в Кировской области отказались работать в областном Заксобрании под председательством Быкова, недоверие спикеру выразили также депутаты "Справедливой России". Такая позиция связана в том числе с уголовным делом предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в парке Победы, когда участок в 4,3 га был выкуплен за 338 тыс. рублей, а затем продан коммерческой фирме, ущерб городу оценен в 165 млн рублей. Быков в период осуществления сделки с землей был главой города.

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