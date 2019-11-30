Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле

ТАСС, 1 декабря. Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ярославле. Спасатели эвакуировали из здания 314 человек, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в 22:20 мск. По информации ведомства, взрыв произошел на третьем этаже дома №41 на улице Панина. Всего из дома были эвакуированы 314 жильцов, из них 38 детей. Собеседник агентства отметил, что сейчас в здании отключены все коммуникации.

"В результате происшествия пострадал 18-летний молодой человек. Он доставлен в больницу с ожогами второй степени", - рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что частично повреждена квартира. Устанавливается, есть ли повреждения несущих стен. Последствия ЧП ликвидируют 22 человека.

Также в ведомстве уточнили, что жителей дома направили в пункт временного размещения в школе №55.

"Пока не решен вопрос по дальнейшей эксплуатации жилого дома, люди находятся в пункте временного размещения в школе №55, это недалеко от здания, примерно на расстоянии 500 м", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (01:44 мск) - добавлены подробности.