В Москве столкнулись легковушка и автобус

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на Байкальской улице на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, водитель легковушки скрылся с места аварии, он разыскивается.

"Около 08:30 мск на улице Байкальской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. После столкновения водитель легковой машины скрылся, принимаются меры к его задержанию", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в ГИБДД Москвы, пострадавших в результата аварии нет.