{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве столкнулись легковушка и автобус

Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на Байкальской улице на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, водитель легковушки скрылся с места аварии, он разыскивается.

"Около 08:30 мск на улице Байкальской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. После столкновения водитель легковой машины скрылся, принимаются меры к его задержанию", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в ГИБДД Москвы, пострадавших в результата аварии нет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар в шахте "Яреганефть" в Коми полностью ликвидировали
Аварийный участок проветрили, сообщили в пресс-релизе Главного управления МЧС РФ по региону
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС