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В ДТП на трассе в Удмуртии один человек погиб

Еще четверо пострадали

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо получили травмы, в том числе двое детей, в ДТП на трассе Завьялово - Гольяны в Удмуртии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе УГИБДД МВД по Удмуртии.

"Около 13:30 (12:30 мск) на автодороге Завьялово - Гольяны Завьяловского района водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь в сторону Ижевска, не справился с управлением, выехал на полосу... встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta, - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в результате аварии водитель Lada Granta погиб, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести, из них двое детей.

Теги
РоссияУдмуртия
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